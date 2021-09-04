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Після сонечок і медуз на Одесу обрушилося нове нашестя — вже гусениць (відео)

Автор
Г. Лубенець
Дата публікації
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Автор
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Гусениця американського білого метелика Новина оновлена 04 вересня 2021, 23:23
Гусениця американського білого метелика

Гусениці для людини небезпеки не представляють, проте сильно шкодять деревам.

Жителі Одеси скаржаться на навалу полчищ волохатих гусениць. Місцеві жителі кажуть, що цих комах в кінці літа завжди спостерігалося багато, але в цьому році їх стало ще більше.

На відео, розміщеному в телеграм-каналі Одеса INFO, помітно, як десятки таких щільно сидять на стіні будинку.

Йдеться про гусениць американського білого метелика, які в четвертому віці утворюють великі колонії на деревах. Уражену гусеницями рослина можна визначити по з’їденому листі та густій павутині.

Комахи вважаються шкідниками та часто вражають плодові дерева, на кшталт яблунь, груш, персиків і багатьох інших. Всього в раціон гусениць входять близько 230 видів рослин.

На щастя, для людей вони ніякої небезпеки не представляють.

Місцеві жителі розійшлися в оцінці того, чи завжди їх було так багато, проте деякі стверджують, що навіть обробка дерев не рятує від напасті.

Як повідомлялося раніше, це не перше "нашестя" в Одесі цього року.

Так в кінці червня туристи скаржилися на засилля сонечок, які, за їхніми словами, до того ж дуже боляче кусались.

А в кінці серпня біля морського берега були помічені великі медузи.

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