Отказался лечиться: в Одессе больной коронавирусом выбросился с окна многоэтажки

Заболев, мужчина неоднократно говорил о суициде

В Одессе погиб ковидный пациент, совершив смертельный прыжок с окна многоэтажки.

Такую информацию 16 октября сообщил местный ресурс "Думская", ссылаясь на личные источники в полиции.

Известно, что покойному исполнился 71 год. Согласно словам его супруги, он знал о диагнозе "коронавирус", однако от госпитализации в больнице отказывался.

За время болезни погибший якобы не единожды говорил о самоубийстве. Как итог, он выбросился из окна восьмого этажа.

Дополнительно сообщается, что инцидент произошел на улице Академика Сахарова. От полученных травм от падения мужчина скончался на месте.

Следует отметить, что это уже не первый случай суицида на почве заболевания коронавирусом. Ранее "Телеграф" сообщал, что схожий случай произошел и в Харькове — там с собой покончил 42-летний мужчина, подхвативший COVID-19.

Вероятно, это может быть связано с тем, что коронавирусная болезнь способна вызвать не только пневмонию, но и стимулировать развитие психических расстройств.