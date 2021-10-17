Укр

Отказался лечиться: в Одессе больной коронавирусом выбросился с окна многоэтажки

Автор
Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
62
Погибшему исполнился 71 год
Погибшему исполнился 71 год

Заболев, мужчина неоднократно говорил о суициде

В Одессе погиб ковидный пациент, совершив смертельный прыжок с окна многоэтажки.

Такую информацию 16 октября сообщил местный ресурс "Думская", ссылаясь на личные источники в полиции.

Известно, что покойному исполнился 71 год. Согласно словам его супруги, он знал о диагнозе "коронавирус", однако от госпитализации в больнице отказывался.

За время болезни погибший якобы не единожды говорил о самоубийстве. Как итог, он выбросился из окна восьмого этажа.

Дополнительно сообщается, что инцидент произошел на улице Академика Сахарова. От полученных травм от падения мужчина скончался на месте.

Следует отметить, что это уже не первый случай суицида на почве заболевания коронавирусом. Ранее "Телеграф" сообщал, что схожий случай произошел и в Харькове — там с собой покончил 42-летний мужчина, подхвативший COVID-19.

Вероятно, это может быть связано с тем, что коронавирусная болезнь способна вызвать не только пневмонию, но и стимулировать развитие психических расстройств.

Теги:
#Одесса #Суицид #Коронавирус #Covid-19
COVID-сводка в Украине 17 октября
Здоровье
Почти 5 тысяч госпитализаций за сутки: свежая статистика коронавируса в Украине
Дата публикации
Дата публикации
Категория
COVID-сводка в Украине 17 октября
Почти 5 тысяч госпитализаций за сутки: свежая статистика коронавируса в Украине
Дата публикации
Категория
Фото с места смертельной аварии с украинцами
Автомобиль слетел в ров и перевернулся: в Польше в ДТП погибла 19-летняя украинка (фото)
Дата публикации
Категория
Стетоскоп
Больницы забиты, есть дети на кислороде, за вакцинами очередь: Одессу объял COVID-19
Дата публикации
Категория
Работа следствия.
Пропавшего парня на Черниговщине нашли мертвым в лесополосе (фото)
Дата публикации
Категория
Врач в защитном костюме
"Будет сложно": врач спрогнозировал, когда будет пик COVID-19 в Украине