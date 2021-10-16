Укр

В Харькове больной COVID-19 мужчина спрыгнул с седьмого этажа (фото)

Автор
Геннадий Лубенец
Дата публикации
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Автор
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Самоубийство в Харькове Новость обновлена 16 октября 2021, 19:19
Самоубийство в Харькове

Мужчина ранее уже прыгал из окна третьего этажа.

В Харькове в районе ЮЖД мужчина выбросился из седьмого этажа многоэтажки и погиб. У него был коронавирус, который, как известно, может провоцировать психические расстройства.

Об этом информирует телеграм-канал ТРУХА.

Отмечается, что происшествие произошло на улице Славянской,4.

О погибшем известно, что он 1979 года рождения и состоял на учете в психиатрической больнице после того, как выпрыгивал с третьего этажа.

Также сообщается, что в последнее время он болел COVID-19.

Самоубийство в Харькове
Самоубийство в Харькове
Место происшествия на карте
Место происшествия на карте

Напомним, что это далеко не первый случай, когда люди из-за коронавируса пытаются свести счеты с жизнью или предпринимают другие неадекватные поступки. Так в ноябре прошлого года в Бердянске спустя несколько дней после родов из окна больницы выбросилась инфицированная женщина, а в мае этого года в Днепре мужчина разбил окно тумбочкой и сбежал из больницы, после чего несколько часов прятался в кустах.

По данным ученых, COVID-19 в тяжелой форме негативно сказывается на умственной деятельности, в частности снижаются способности к концентрации, запоминанию, эмоциональному восприятию и планированию.

Теги:
#Харьков #Самоубийство #Коронавирус #Covid-19
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