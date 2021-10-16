В Харькове больной COVID-19 мужчина спрыгнул с седьмого этажа (фото)
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Мужчина ранее уже прыгал из окна третьего этажа.
В Харькове в районе ЮЖД мужчина выбросился из седьмого этажа многоэтажки и погиб. У него был коронавирус, который, как известно, может провоцировать психические расстройства.
Об этом информирует телеграм-канал ТРУХА.
Отмечается, что происшествие произошло на улице Славянской,4.
О погибшем известно, что он 1979 года рождения и состоял на учете в психиатрической больнице после того, как выпрыгивал с третьего этажа.
Также сообщается, что в последнее время он болел COVID-19.
Напомним, что это далеко не первый случай, когда люди из-за коронавируса пытаются свести счеты с жизнью или предпринимают другие неадекватные поступки. Так в ноябре прошлого года в Бердянске спустя несколько дней после родов из окна больницы выбросилась инфицированная женщина, а в мае этого года в Днепре мужчина разбил окно тумбочкой и сбежал из больницы, после чего несколько часов прятался в кустах.
По данным ученых, COVID-19 в тяжелой форме негативно сказывается на умственной деятельности, в частности снижаются способности к концентрации, запоминанию, эмоциональному восприятию и планированию.
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