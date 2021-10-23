Пока реанимации забиты: молодежь устроила массовые гуляния в самом центре Одессы (видео)

Молодые люди масками пренебрегли.

В Одессе, которая с 18 октября находится в "красной зоне" по распространению коронавируса, молодежь продолжает посещать массовые мероприятия, игнорируя правила карантинных ограничений.

Соответствующее видео разлетелось по местным телеграм-каналам.

Данные кадры были отсняты на улице Дерибасовской, что в самом центре города. На записях сложно понять, сколько людей там собралось, однако средств индивидуальной защиты на их лицах замечено не было, как и не идет речи о соблюдении какой-либо социальной дистанции.

Как сообщалось ранее, в Одессе начинают наблюдаться проблемы со свободными местами в моргах. Тел умерших от болезни стало настолько много, что их кладут на полу в больницах. Ситуацию не упрощает и то, что в городе и до пандемии не хватало патологоанатомов, кроме того родственники умерших не торопятся забирать покойников домой, поскольку от них можно заразиться.

Не легче жизнь и у городских волонтеров, которые не могут найти тяжелым пациентам места в реанимации или стационаре. При том, изначально их пытались отправить из города в регионы, однако и там места начали заканчиваться.