Поки реанімації забиті: молодь влаштувала масові гуляння в самому центрі Одеси (відео)
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Молоді люди масками знехтували.
В Одесі, яка з 18 жовтня перебуває в "червоній зоні" з розповсюдження коронавірусу, молодь продовжує відвідувати масові заходи, ігноруючи правила карантинних обмежень.
Відповідне відео розлетілося по місцевим телеграм-каналах.
Дані кадри були відзняті на вулиці Дерибасівській, що в самому центрі міста. На записах складно зрозуміти, скільки людей там зібралося, проте засобів індивідуального захисту на їхніх обличчях помічено не було, як і не йдеться про дотримання будь-якої соціальної дистанції.
Як повідомлялося раніше, в Одесі починають спостерігатися проблеми з вільними місцями в моргах. Трупів померлих від хвороби стало настільки багато, що їх кладуть на підлозі в лікарнях. Ситуацію не спрощує і те, що в місті й до пандемії не вистачало патологоанатомів, крім того, родичі померлих не поспішають забирати небіжчиків додому, оскільки від них можна заразитися.
Не легше життя й у міських волонтерів, які не можуть знайти важким пацієнтам місця в реанімації або стаціонарі. При тому, спочатку їх намагалися відправити з міста в регіони, однак і там місця почали закінчуватися.
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