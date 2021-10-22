Тела жертв COVID-19 складывают прямо на полу: появились фото 18+ из забитых моргов Одессы

Родственники боятся заразиться, поэтому не сразу забирают тела погибших из-за "короны"

В Одессе начинается коллапс медицинской системы из-за вспышки коронавируса — первыми пострадали морги, которые не успевают справляться с наплывом тел.

Подробности сообщает ресурс "Одесса Новости Live".

Что происходит в одесских моргах

По словам начальника районного отделения одного из одесских ритуальных агентств Владимира Потапчука, из-за ковида за сутки в одной больнице может погибнуть до десяти человек.

"Смертность выросла в 4 раза по сравнению с прошлым месяцем, а родственники даже не спешат забирать тела погибших из моргов – боятся заразиться. Поэтому они переполнены, там действительно негде уже складывать тела", — пояснил специалист.

В местных Telegram-пабликах появились фотографии якобы из местных моргов, где некоторые трупы "ждут" своей очереди на полу учреждений.

Важен и тот момент, что в Одесской области всегда наблюдалась нехватка патологоанатомов. Сейчас же, когда все жертвы COVID-19 согласно новым правилам должны пройти вскрытие, работников этой стези становится еще меньше — кто-то попросту увольняется, не выдерживая нагрузки.

Иногда, говорит Владимир Потапчук, за сутки умирает столько одесситов, что в патолого-анатомическом бюро не успевают забрать все тела на исследование. Поэтому кому-то приходится ждать следующего дня.

Следует отметить, что некоторые родственники болевших коронавирусом жалуются, что в свидетельстве о смерти часто указывают любую другую причину, но не ковид. Один из источников "Одесса Новости Live" признался, что в службе патологоанатомов существует внутреннее распоряжение, по которому на одни сутки в Одессе может быть лишь определенное количество "ковидных" смертей. Так, в графе "причина" в свидетельстве появляются записи "пневмония", "инфаркт" и другие.

Такая манипуляция статистикой, к слову, тоже вынуждает многих патологоанатомов увольняться.

Какова статистика

Коронавирусная реальность такова, что Одесчина уже не первую неделю постоянно находится среди лидеров по количеству выявленных новых случаев заболевания. Только за среду, 20 октября, в регионе заболело больше полторы тысячи человек. За последнюю неделю в области еще ни разу не зафиксировали суточного количества новых коронавирусных пациентов, которое бы было ниже тысячи человек.

Статистика за три месяца

С самого начала пандемии в Украине "короной" в Одесской области заболело не менее 7,5% населения региона.

Общая статистика

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что с количеством умерших из-за "короны" не справляются и медицинские учреждения оккупированного Донецка. Там ситуация обстоит куда хуже — трупы оставляют лежать в коридорах больниц, а не моргов.