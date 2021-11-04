Этот мэр сломался: Труханов насмешил людей "речью" в горсовете (видео)

У одесского горголовы возникли сложности с формулировкой мысли на украинском языке.

Геннадий Труханов, городской голова Одессы, оконфузился пытаясь говорить в горсовете на украинском языке. Ранее у него были проблемы с русским словом "принесшая", теперь понять смысл предложения, которое озвучил мэр, стало еще сложнее.

Видео с мэром опубликовал местный Телеграм-канал "Х**вая Одесса".

"Я прошу где есть эти" — так начал предложение Труханов, но донести мысль ему не удалось.

В сети заминка в предложении вызвала ажиотаж. Пользователи вспоминали как на украинском говорил Николай Азаров в бытность премьер-министром Украины, сравнивали Труханова с мэром Киева Виталием Кличко, предлагали "смазать" городского голову.

Пользователи с юмором отреагировали на оговорку

Часть пользователей вспоминали свои случаи заминок в речи и даже посоревновались в стихотворстве.

Реакция пользователей сети

Ранее "Телеграф" писал, что Труханову вручили сразу пять подозрений в уголовных делах. Такая активизация правоохранителей вызвала вопросы и породила несколько версий, почему Трухановым решили заняться "вплотную". Среди вариантов — несколько связанных с центральной властью.