Этот мэр сломался: Труханов насмешил людей "речью" в горсовете (видео)
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У одесского горголовы возникли сложности с формулировкой мысли на украинском языке.
Геннадий Труханов, городской голова Одессы, оконфузился пытаясь говорить в горсовете на украинском языке. Ранее у него были проблемы с русским словом "принесшая", теперь понять смысл предложения, которое озвучил мэр, стало еще сложнее.
Видео с мэром опубликовал местный Телеграм-канал "Х**вая Одесса".
"Я прошу где есть эти" — так начал предложение Труханов, но донести мысль ему не удалось.
В сети заминка в предложении вызвала ажиотаж. Пользователи вспоминали как на украинском говорил Николай Азаров в бытность премьер-министром Украины, сравнивали Труханова с мэром Киева Виталием Кличко, предлагали "смазать" городского голову.
Часть пользователей вспоминали свои случаи заминок в речи и даже посоревновались в стихотворстве.
Ранее "Телеграф" писал, что Труханову вручили сразу пять подозрений в уголовных делах. Такая активизация правоохранителей вызвала вопросы и породила несколько версий, почему Трухановым решили заняться "вплотную". Среди вариантов — несколько связанных с центральной властью.
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