Цей мер зламався: Труханов насмішив людей "промовою" у міськраді (відео)

У одеського міського голови виникли складнощі з формулюванням думки українською мовою.

Геннадій Труханов, міський голова Одеси, осоромився намагаючись говорити в міськраді українською мовою. Раніше він мав проблеми із російським словом, тепер зрозуміти зміст промови, яку озвучив мер, стало ще складніше.

Відео з мером опублікував місцевий Телеграм-канал "Х**ва Одеса".

"Я прошу де є ці" — так почав речення Труханов, але донести думку йому не вдалося.

У мережі затримка у промові викликала ажіотаж. Користувачі згадували як українською говорив Микола Азаров під час перебування прем’єр-міністром України, порівнювали Труханова з мером Києва Віталієм Кличком, пропонували "змастити" міського голову.

Користувачі з гумором відреагували на застереження

Частина користувачів згадували свої випадки заминок у промові і навіть позмагалися у віршетворенні.

Реакція користувачів мережі

Раніше "Телеграф" писав, що Труханову вручили відразу п’ять підозр у кримінальних справах. Така активізація правоохоронців викликала питання та породила кілька версій, чому Трухановим вирішили зайнятися "впритул". Серед варіантів — кілька пов’язаних із центральною владою.