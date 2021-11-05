На Одесчине женщина купила сертификат о вакцинации, а потом угодила в реанимацию с COVID-19 (видео)

Сейчас пациентке требуется постоянный доступ к медицинскому кислороду

В одной из больниц Измаила, что в Одесской области, больная коронавирусом женщина, лишь очутившись за шаг до попадания под аппарат ИВЛ, призналась, что не вакцинировалась. При этом она имеет сертификат о получении обеих прививок от "короны".

Подробности инцидент сообщили в департаменте здравоохранения Одесской облгосадминистрации.

Сейчас пациентка находится в Дунайской областной больнице в Измаиле. Её перевели из Килийского района, где за ней врачи наблюдали всего два дня. До этого более недели женщина лечилась исключительно в домашних условиях.

Постепенное ухудшение состояния здоровья заставило её обратиться за помощью к медикам.

По словам гендиректора Дунайской областной больницы Виталия Гайдукова, состояние госпитализированной было настолько тяжелым, что решение о лечении решила принимать специальная медицинская комиссия.

"В палате, в присутствии медсестры, меня и заведующего "ковидным" отделением ей сказали: "Вы в крайне тяжелом состоянии. Тактика лечения зависит от того, были ли вы вакцинированы. От этого зависит ваша жизнь — нужны разные препараты и разные дозы". Тогда она взяла за руку завотделения и сказала: "Я не вакцинирована", — рассказал о происходящем Гайдуков.

По его словам, со 2 ноября женщина находится в реанимации с постоянной "кислородной" подпиткой. Вполне возможно, ей может понадобиться подключение к ИВЛ.

Поддельный ли у нее сертификат, медики не берутся судить. При этом отмечают, что он может оказаться настоящим, хотя она и не привита. Расследовать детали инцидента среди прочего должны представители СБУ — ведь здесь явно замешан врач, который продал пациентке нужный сертификат.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на главную "инфекционку" Николаева напали родственники ковидной больной, требуя выдать кислород. И хотя главврач обвинила в происходящем медиков из другой больницы, все оказалось не так однозначно, как на первый взгляд.