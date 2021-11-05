На Одещині жінка купила сертифікат про вакцинацію, а потім потрапила в реанімацію з COVID-19 (відео)

Зараз пацієнтці потрібен постійний доступ до медичного кисню

В одній із лікарень Ізмаїла, що на Одещині, хвора на коронавірус жінка, лише опинившись за крок до потрапляння під апарат ШВЛ, зізналася, що не вакцинувалася. При цьому вона має сертифікат про отримання обох щеплень від "корони".

Подробиці інциденту повідомили у пресслужбі департаменту охорони здоров’я Одеської облдержадміністрації.

Наразі пацієнтка перебуває у Дунайській обласній лікарні в Ізмаїлі. Її перевели з Кілійського району, де за нею лікарі спостерігали лише два дні. До цього понад тиждень жінка лікувалася винятково у домашніх умовах.

Поступове погіршення стану здоров’я змусило її звернутися по допомогу до медиків.

За словами гендиректора Дунайської обласної лікарні Віталія Гайдукова, стан госпіталізованої був такий важкий, що рішення про лікування вирішила приймати спеціальна медична комісія.

"У палаті, у присутності медсестри, мене та завідувача "ковідного" відділення їй сказали: "Ви у вкрай тяжкому стані. Тактика лікування залежить від того, чи ви були вакциновані. Від цього залежить ваше життя — потрібні різні препарати та різні дози". Тоді вона взяла за руку заввідділення і сказала: "Я не вакцинована", — розповів про ситуацію Гайдуков.

За його словами, із 2 листопада жінка перебуває в реанімації з постійним "кисневим" підживленням. Цілком можливо, їй може знадобитися підключення до ШВЛ.

Чи підроблений у неї сертифікат, медики не беруться судити. При цьому зазначають, що він може виявитися справжнім, хоча вона і не щеплена. Розслідувати деталі інциденту, серед іншого, мають представники СБУ — адже тут явно причетний лікар, який продав пацієнтці потрібний сертифікат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що на головну "інфекційку" Миколаєва напали родичі ковідної хворої, вимагаючи видати кисень. І хоча головлікар звинуватила у тому, що відбулося, медиків з іншої лікарні, все виявилося не так однозначно, як на перший погляд.