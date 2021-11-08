У половины одесситов нет COVID-сертификатов, у тысяч они куплены (результаты опроса)
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В Одессе тоже покупают поддельные сертификаты вакцинации.
Многие украинцы по разным причинам отказываются от вакцинации против COVID-19 и предпочитают заплатить немалые деньги за поддельный сертификат вакцинации, лишь бы не получать бесплатную прививку. По оценкам Госпродпотребслужбы, в Киеве таким образом подделан каждый десятый сертификат, однако эта проблема наблюдается не только в столице, но и в других регионах нашей страны.
Администраторы популярного телеграм-канала "Ху**ая Одесса" решили поинтересоваться, сколько людей в городе предпочли купить свидетельство о вакцинации.
Всего в опросе поучаствовали около 39,5 тысячи человек. Примечательно, что более половины из них (более 20 тысяч человек) признались, что не имеют COVID-сертификата. Это может свидетельствовать о том, что они не получили ни одной из доз вакцины.
45% опрошенных заявили, что имеют сертификат и он настоящий.
Еще 4% (около 1,5 тысячи) честно признались, что купили документ.
Естественно подобный опрос не показывает точное количество людей с поддельными сертификатами и без них, однако из него можно сделать выводы о масштабах возможной проблемы для здравоохранительной системы как города с населением в почти миллион человек, так и Украины в целом.
Как сообщалось ранее, с 8 ноября невакцинированные чиновники и педагоги не смогут выходить на работу из-за нового приказа Кабмина об обязательной вакцинации определенных групп населения. Кроме того, отстраненные таким образом граждане не смогут получить пособие по больничному.
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