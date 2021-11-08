У половини одеситів немає COVID-сертифікатів, у тисяч вони куплені (результати опитування)

В Одесі теж купують фальшиві сертифікати вакцинації.

Багато українців з різних причин відмовляються від вакцинації проти COVID-19 і воліють заплатити чималі гроші за підроблений сертифікат вакцинації, аби не отримувати безкоштовне щеплення. За оцінками Держпродспоживслужби, у Києві таким чином підроблено кожен десятий сертифікат, проте ця проблема спостерігається не лише у столиці, а й в інших регіонах нашої країни.

Адміністратори популярного телеграм-каналу "Ху**а Одеса" вирішили поцікавитися, скільки людей у місті вважали за краще купити свідоцтво про вакцинацію.

Загалом в опитуванні взяли участь близько 39,5 тисячі осіб. Примітно, що більш як половина з них (понад 20 тисяч осіб) зізналися, що не мають COVID-сертифікату. Це може свідчити, що вони не отримали жодної з доз вакцини.

45% опитаних заявили, що мають сертифікат, і він справжній.

Ще 4% (близько 1,5 тисячі) чесно зізналися, що купили документ.

Звісно, подібне опитування не показує точну кількість людей з підробленими сертифікатами, проте з нього можна зробити висновки про масштаби можливої проблеми для системи охорони здоров’я як міста з населенням майже в мільйон людей, так і України в цілому.

Як повідомлялося раніше, з 8 листопада невакциновані чиновники та педагоги не зможуть виходити на роботу через новий наказ Кабміну про обов’язкову вакцинацію певних груп населення. Крім того, відсторонені таким чином громадяни не зможуть отримати допомогу по лікарняному.