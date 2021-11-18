Укр

Вторая база отдыха за три дня: на Одесчине вспыхнула "Южная волна" ( фото, видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Ликвидация возгорания. Новость обновлена 18 ноября 2021, 07:38
Ликвидация возгорания.

Сгорели девять старых домиков из дерева.

В Одесской области продолжаются пожары в местах отдыха, накануне частично сгорела база "Лаванда" в Грибовке. В ночь на 18 ноября полыхала старая база "Южная волна" на окраине города Южного. 

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям. 

Пожар начался еще вечером в среду. Пожарным сообщили около девяти вечера. Когда сотрудники спецслужб прибыли на место происшествия, они обнаружили, что огонь охватил девять строений. Они были заброшенными. От деревянных домиков после пожара остались одни остовы.

Остатки домиков на базе отдыха
Остатки домиков на базе отдыха

База не работала, жертв и пострадавших спасатели не нашли. Сумма ущерба пока неизвестна. Причину пожара пока не удалось установить, но его площадь насчитали в 100 квадратных метров. 

Тушили пожар чуть более часа, на это направили три спецмашины и 10 пожарных. Отметим, что на этой базе в 2021 году уже был пожар — в январе. 

Это третий крупный пожар в рекреационных заведениях Одесской области за чуть более чем неделю. Кроме пожара в Грибовке, сгорел также популярный ночной клуб на пляже "Дельфин" в Одессе

Пожарный на месте возгорания
Пожарный на месте возгорания

Ранее "Телеграф" сообщал про большой пожар в Каменском под Днепром — на рынке выгорели несколько магазинов и ломбард. Общая площадь пожара составила более 700 квадратных метров.

Теги:
#Пожар #Одесская область #База отдыха
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