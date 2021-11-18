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Друга база відпочинку за три дні: на Одещині спалахнула "Південна хвиля" (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Ліквідація спалаху.
Ліквідація спалаху.

Згоріли дев’ять старих будиночків із дерева.

На Одещині тривають пожежі у місцях відпочинку, напередодні частково згоріла база "Лаванда" у Грибівці. У ніч на 18 листопада палала стара база "Південна хвиля" на околиці міста Южного.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Пожежа почалася ще ввечері у середу. Пожежникам повідомили близько дев’ятої вечора. Коли співробітники спецслужб прибули на місце події, вони виявили, що вогонь охопив дев’ять будівель. Вони були покинуті. Від дерев’яних будиночків після пожежі залишилися самі кістяки.

Залишки будиночків на базі відпочинку
Залишки будиночків на базі відпочинку

База не працювала, жертв та постраждалих рятувальники не знайшли. Сума збитків наразі невідома. Причину пожежі поки не вдалося встановити, але її площу нарахували на 100 квадратних метрів.

Гасили пожежу трохи більше години, на це направили три спецмашини та 10 пожежників. Зазначимо, що на цій базі у 2021 році вже була пожежа у січні.

Це третя велика пожежа в рекреаційних закладах Одеської області за більш ніж тиждень. Окрім пожежі у Грибівці, згорів також популярний нічний клуб на пляжі "Дельфін" в Одесі.

Пожежний на місці займання
Пожежний на місці займання

Раніше "Телеграф" повідомляв про велику пожежу в Кам’янському під Дніпром — на ринку вигоріло кілька магазинів та ломбард. Загальна площа пожежі становила понад 700 квадратних метрів.

Теги:
#Пожежа #Одеська область #База відпочинку
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