"Решили добавить экшна": под Одессой две девушки подрались на премьере "Человека-паука" (видео)

Дерущихся пытались разнять сразу трое мужчин

В кинотеатре "Нептун", что в Черноморске Одесской области, на премьере супергеройского фильма "Человек-паук: нет пути домой" две посетительницы устроили драку.

Об инциденте, который, вероятней всего, произошел вечером 25 декабря, сообщают местные Telegram-каналы.

Очевидцы отмечают, что изначально скандал вспыхнул между семейной парой, которые пришли в кино с ребенком. Причина ругани не сообщается. Однако вскоре после начала перепалки муж решил покинуть зал. Женщина же осталась смотреть киноленту, но возмущаться вслух не прекратила.

Это не устроило еще одну из зрительниц, которая пыталась внимательно следить за сюжетом. Именно поэтому она решила заставить замолчать возмутительницу спокойствия с помощью физической силы. Последняя в ответе не осталась, поэтому на фоне эпической битвы Человека-паука и одного из главных злодеев канона завязалась еще одна драка.

Если прислушаться, то на фоне можно расслышать не только реплики персонажей фильма, но и комментарии удивленных зрителей. "Вот это кино", "Добавили экшна" и тому подобные реакции вызвали женские разборки у других посетителей сеанса.

К слову, развести дерущихся женщин удалось лишь трем парням сразу. При этом одна из участниц драки умудрилась пустить в ход не только кулаки, но даже бутылку с соком.

Комментаторы в соцсетях очень бурно отреагировали на произошедшее в кинотеатре Черноморска.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о драке, которая произошла на сессии районного совета в Кривом Роге. Столкновения начали неизвестные "титушки", которых связывают с одним из местных депутатов от "Слуги народа". Чуть позже полиция получила сообщение о вероятном минировании здании райсовета.

Также мы рассказывали о весьма нелепом "комбо" из столицы, где водитель, остановленный за нарушение правил, оказался пьяным и вообще угонщиком авто. Будто бы всех этих аспектов было мало, мужчина решил еще и подраться с полицейскими.