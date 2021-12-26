"Вирішили додати екшну": під Одесою дві дівчини побилися на прем’єрі "Людини-павука" (відео)

Тих, що б’ються, намагалися розняти відразу троє чоловіків

У кінотеатрі "Нептун", що у Чорноморську Одеської області, на прем’єрі супергеройського фільму "Людина-павук: немає шляху додому" дві відвідувачки вчинили бійку.

Про інцидент, який, найімовірніше, стався увечері 25 грудня, повідомляють місцеві Telegram-канали.

Очевидці зазначають, що початково скандал спалахнув між сімейною парою, які прийшли в кіно з дитиною. Причина лайки не повідомляється. Проте невдовзі після початку суперечки чоловік вирішив покинути залу. Жінка залишилася дивитися кінострічку, але обурюватися вголос не припинила.

Це не влаштувало ще одну із глядачок, яка намагалася уважно слідкувати за сюжетом. Саме тому вона вирішила змусити замовкнути спокій за допомогою фізичної сили. Остання з відповіддю не забарилася, тому на тлі епічної битви Людини-павука та одного з головних лиходіїв канону почалася ще одна бійка.

Бійка між дівчатами у кінотеатрі Чорноморська

Якщо прислухатися, то на фоні можна почути не лише репліки персонажів фільму, а й коментарі здивованих глядачів. "Ось це кіно", "Додали екшну" і тому подібні реакції викликали жіночі "розбірки" в інших відвідувачів сеансу.

До речі, розвести жінок, котрі билися, вдалося лише трьом хлопцям. При цьому одна з учасниць бійки примудрилася пустити в хід не лише кулаки, а й навіть пляшку із соком.

Коментатори в соцмережах досить бурхливо відреагували на те, що сталося в кінотеатрі Чорноморська.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про бійку, яка сталася на сесії районної ради у Кривому Розі. Зіткнення розпочали невідомі "тітушки", яких пов’язують з одним із місцевих депутатів від "Слуги народу". Трохи пізніше поліція отримала повідомлення про можливе замінування будівлі райради.

Також ми розповідали про доволі безглузде "комбо" зі столиці, де водій, зупинений за порушення правил, виявився п’яним і взагалі викрадачем авто. Начебто всіх цих аспектів було мало, чоловік вирішив ще й побитися з поліцейськими.