Укр

"Пей я сказала!": в Одессе мать спаивала маленького ребенка водкой и снимала это на видео

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Женщина обманом заставила ребенка пить водку
Женщина обманом заставила ребенка пить водку

Мать напоила ребенка водкой и выложила видео в сеть.

В Одессе женщина напоила своего маленького ребенка водкой и сняла это все на видео.

Соответствующее видео появилось в телеграм-канале "Ху**ая Одесса".

На кадрах видно, что женщина предложила водку мальчику в возрасте около 3-4 лет, но тот упорно отказывался ее пить. В ответ на это женщина начала предлагать алкоголь ребенку более настойчиво. Несмотря на это мальчик упорно отказывался это делать, а потому женщина пошла на обман и вовсе заявила, что в стакане находится сок, демонстративно налив его в стакан.

В конечном итоге ребенок таки выпил "коктейль" о чем сразу же пожалел.

Осторожно на видео присутствует нецензурная лексика.

Судя по кадрам, женщину эта ситуация позабавила, чего нельзя сказать о пользователях сети, которые не стали скрывать своих эмоций от увиденного.

Как сообщалось ранее, в Кривом Роге 18-летняя девушка получила штраф и "особое внимание" зоозащитников за то, что насильно напоила кота пивом. Сама девушка после этого пыталась оправдать свой поступок тем, что может на своей странице выкладывать все, что пожелает.

А под Харьковом другая школьница сыграла котом "в футбол". После волны негатива в свою сторону, она все же записала видеообращение с извинениями, которые зачитала с листа. Впрочем, пользователей сети ее объяснения не впечатлили.

Теги:
#Одесса #Дети #Алкоголь
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