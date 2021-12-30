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"Пий я сказала!": в Одесі мати поїла маленьку дитину горілкою і знімала це на відео

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Жінка обманом змусила дитину пити горілку Новина оновлена 30 грудня 2021, 18:59
Жінка обманом змусила дитину пити горілку

Мати напоїла дитину горілкою та виклала відео в мережу.

В Одесі жінка напоїла свою маленьку дитину горілкою і зняла це все на відео.

Відповідне відео з’явилося в телеграм-каналі "Ху**а Одеса ".

На кадрах видно, що жінка запропонувала горілку хлопчику віком близько 3-4 років, але той наполегливо відмовлявся її пити. У відповідь на це жінка почала пропонувати алкоголь дитині наполегливіше. Попри це, хлопчик наполегливо відмовлявся це робити, а тому жінка пішла на обман і взагалі заявила, що в склянці знаходиться сік, демонстративно наливши його в склянку.

Зрештою дитина таки випила "коктейль", про що відразу ж пошкодувала.

Обережно на відео є нецензурна лексика.

Судячи з кадрів, жінку ця ситуація потішила, чого не можна сказати про користувачів мережі, які не приховували своїх емоцій від побаченого.

Як повідомлялося раніше, у Кривому Розі 18-річна дівчина отримала штраф та "особливу увагу" зоозахисників за те, що насильно напоїла кота пивом. Сама дівчина після цього намагалася виправдати свій вчинок тим, що може на своїй сторінці викладати все, що забажає.

А під Харковом інша школярка зіграла котом "у футбол". Після хвилі негативу у свій бік, вона все ж таки записала відеозвернення з вибаченнями, які зачитала з аркуша. Втім, користувачів мережі її пояснення не вразили.

Теги:
#Одеса #Діти #Алкоголь
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