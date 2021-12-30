"Пий я сказала!": в Одесі мати поїла маленьку дитину горілкою і знімала це на відео

Мати напоїла дитину горілкою та виклала відео в мережу.

В Одесі жінка напоїла свою маленьку дитину горілкою і зняла це все на відео.

Відповідне відео з’явилося в телеграм-каналі "Ху**а Одеса ".

На кадрах видно, що жінка запропонувала горілку хлопчику віком близько 3-4 років, але той наполегливо відмовлявся її пити. У відповідь на це жінка почала пропонувати алкоголь дитині наполегливіше. Попри це, хлопчик наполегливо відмовлявся це робити, а тому жінка пішла на обман і взагалі заявила, що в склянці знаходиться сік, демонстративно наливши його в склянку.

Зрештою дитина таки випила "коктейль", про що відразу ж пошкодувала.

Обережно на відео є нецензурна лексика.

Судячи з кадрів, жінку ця ситуація потішила, чого не можна сказати про користувачів мережі, які не приховували своїх емоцій від побаченого.

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