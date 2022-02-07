Разведывательный корабль России подошел к берегам Одессы: что известно

Пограничники говорят, что корабль не заходил в территориальные воды Украины.

Разведывательный корабль ВМФ России в воскресенье, 6 февраля, подошел на расстояние в 20 морских миль (около 37 км) к побережью Одессы.

Об этом информирует "Думская".

Речь идет о среднем разведывательном корабле проекта 18280 "Иван Хурс", за действиями которого следил один из кораблей Морской охраны ГПСУ.

Пограничники сообщают, что российский корабль не заходил в территориальные воды Украины.

"Присутствие кораблей и судов ЧФ РФ нами системно мониторится. Мы контролируем их наличие в исключительной морской экономической зоне, отслеживаем маневры и нарушение норм международного морского права", — сообщили в ГПСУ.

Как сообщалось ранее, по данным разведки США Россия может начать вторжение в Украину уже 15 февраля. Эта дата выбрана не случайно так как ожидается, что в этот день ожидается серьезное похолодание, что упростит передвижение военной техники по промерзшему бездорожью. Синоптики действительно предупредили, что в ночь на 15 февраля ожидаются серьезные морозы, впрочем, возникают сомнения, что их хватит, чтобы в достаточной мере проморозить грунт.

Вместе с тем сообщается, что Россия совершила переброску войск в Беларусь в рамках запланированных военных учений. Новые спутниковые снимки показали, что ближайшие базы находятся на расстоянии около 50 километров от границы Украины.