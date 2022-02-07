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Розвідувальний корабель Росії підійшов до берегів Одеси: що відомо

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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СРК "Іван Хурс" Новина оновлена 07 лютого 2022, 16:52
СРК "Іван Хурс"

Прикордонники кажуть, що корабель не заходив до територіальних вод України.

Розвідувальний корабель ВМФ Росії в неділю, 6 лютого, підійшов на відстань 20 морських миль (близько 37 км) до узбережжя Одеси.

Про це інформує "Думська".

Йдеться про середній розвідувальний корабель проєкту 18280 "Іван Хурс", за діями якого стежив один із кораблів Морської охорони ДПСУ.

Прикордонники повідомляють, що російський корабель не заходив до територіальних вод України.

"Присутність кораблів та суден ЧФ РФ нами системно моніториться. Ми контролюємо їх наявність у винятковій морській економічній зоні, відстежуємо маневри та порушення норм міжнародного морського права", — повідомили у ДПСУ.

Як повідомлялося раніше, за даними розвідки США Росія може розпочати вторгнення в Україну вже 15 лютого. Ця дата обрана не випадково, оскільки очікується, що в цей день очікується серйозне похолодання, що спростить пересування військової техніки по замерзлому бездоріжжю. Синоптики справді попередили, що в ніч на 15 лютого очікуються серйозні морози, втім виникають сумніви, що їх вистачить, щоб достатньо проморозити грунт.

Водночас повідомляється, що Росія здійснила перекидання військ до Білорусі в рамках запланованих військових навчань. Нові супутникові знімки показали, що найближчі бази знаходяться на відстані близько 50 кілометрів від кордону України.

Теги:
#Одеса #Росія #ДПСУ
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