В Одессе за полчаса раздалось несколько взрывов: подробности и видео

Один из снарядов "приземлился" недалеко от воинской части в пригороде

Российская армия продолжает атаковать Украину по всем направлениям, и одним из них является Одесская область. За период с 10 до 11 часов утра кафиры минимум четыре раза (один из которых — при подготовке этого материала) обстреляли только Одессу.

Подробности сообщает "Телеграф" со ссылкой на местные новостные Telegram-каналы и слова очевидцев.

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По предварительным данным, от "прилетов" пострадали два индустриальных предприятия — заводы "Микрон" (ул. Николая Боровского) и "Прессмаш" (ул. Столбовая). Также очевидцы утверждают, что один из сильнейших взрывов раздался из воинской части на Промышленной улице. Сильное задымление говорит о начале пожара на месте происшествия.

Также в Малиновском районе произошла атака на еще одно подразделение ВСУ по улице Кириллова. Довольно ощутимо дважды "бахнуло" и вблизи жилого комплекса "7 Небо". Местные жители утверждают, что атака могла планироваться на расположенную неподалеку военную часть, но, вероятно, снаряд не долетел до цели.

Кстати, на фото видно, что "прилет" произошел недалеко от местного детского садика.

По информации "Украинской службы информации", кафиры также повредили взрывом железную дорогу — в районе Второй Заставы.

Во всяком случае, все данные пока еще уточняются. Сообщений о погибших или раненых пока не было.

Напомним, что президент страны-агрессора Владимир Путин фактически объявил войну Украине в четверг, 24 февраля. Он разрешил регулярной российской армии зайти на оккупированный Донбасс. В настоящее время жителям Луганщины предлагают эвакуироваться.

При этом сообщения о воздушных атаках на гражданские и военные объекты поступают из разных городов Украины.