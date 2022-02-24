В Одесі за пів години пролунало кілька вибухів: подробиці та відео

Один зі снарядів "приземлився" неподалік військової частини у передмісті

Російська армія продовжує Україну з усіх напрямків, і одним із них є Одеська область. За період із 10 до 11 години ранку окупанти мінімум чотири рази (один із яких — під час підготовки цього матеріалу) обстріляли лише Одесу.

Подробиці повідомляє "Телеграф" із посиланням на місцеві новинні Telegram-канали та слова очевидців.

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За попередніми даними, від "прильотів" наразі постраждали два індустріальні підприємства — заводи "Мікрон" (вул. Миколи Боровського) та "Пресмаш" (вул. Стовпова). Також очевидці стверджують, що один із сильних вибухів пролунав із військової частини на Промисловій вулиці. Сильне задимлення говорить про початок пожежі на місці події.

Також у Малиновському районі відбулася атака на ще один підрозділ ВСУ — по вулиці Кирилова. Доволі відчутно двічі "бахнуло" і поблизу житлового комплексу "7 Небо". Місцеві жителі стверджують, що атака могла плануватися на військову частину, яка розташована неподалік, але, ймовірно, снаряд не долетів до цілі.

До речі, на фото видно, що "прильот" стався неподалік місцевого дитячого садочка.

За інформацією "Української служби інформації", окупанти також пошкодили вибухом залізницю — в районі Другої Застави.

В будь-якому разі, всі дані наразі ще уточнюються. Повідомлень про загиблих чи поранених поки не було.

Нагадаємо, що президент країни-агресора Володимир Путін фактично оголосив війну Україні у четвер, 24 лютого. Він дозволив регулярній російській армії зайти на окупований Донбас. Наразі жителям Луганщини пропонують евакуюватися.

При цьому повідомлення про повітряні атаки на цивільні та військові об'єкти надходять із різних міст України.