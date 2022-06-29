В Одессе прогремел мощнейший взрыв: фото и первые детали (обновлено)

Одну из ракет удалось уничтожить с помощью средств ПВО

В среду, 29 июня, после утренних прилетов по Николаеву досталось и Одессе. Жители некоторых районов города около 13:20 слышали два мощных взрыва, которые сотрясли воздух. Сразу после этого над городом поднялось облако темно-серого дыма.

Как сообщают местные Telegram-каналы, Одесса была атакована двумя снарядами, один из которых удалось сбить средствами ПВО. Информацию о взрывах подтверждает и корреспондент "Телеграфа", который находился в непосредственной близости от эпицентра сбития ракет.

Известно, что один из взрывов был удачной работой средств противовоздушной обороны.

Остаточный след от работы средств ПВО

Однако второй летающий объект сбить не удалось, была повреждена местная инфраструктура. Что именно за объект был атакован, пока не сообщается.

Однако облако дыма, поднимающееся над местом попадания, свидетельствует не только о "прилете", но и о возможном пожаре, вспыхнувшем на месте чрезвычайного происшествия.

Позднее в Оперативном командовании "Юг" сообщили, что по Одесской области вражеской стратегической авиацией нанесен удар ракетой воздушного базирования Х-22. Ракету выпустили из самолета Ту-22 по направлению к Черному морю.

В результате точной работы сил ПВО ракета уничтожена над полями Одесского района. Разрушений и пострадавших нет.

Следует отметить, что среда 29 июня стала очень богатой на ракетные атаки во многих областях Украины. Кроме уже упомянутого Николаева, где была повреждена многоэтажка, также взрывы слышали и жители Днепропетровщины.