Танцевал под российские песни: замначальника военкомата в Болграде отправили на фронт
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Командование ВСУ осуждает поведение чиновника из Болграда
Заместителя начальника одного из территориальных центров комплектации Одесской области после скандала с танцами под российские песни настигло наказание.
Как информирует 048, начальница объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что чиновника направили в боевое подразделение.
Речь идет о заместителе начальника Болградского ТЦК Владимире Руснаке, который танцевал под песню "Алкоголичка" российского исполнителя Александра Реввы на корпоративе к 8 марта.
"Командование решительно осуждает случаи легкомысленного безответственного поведения должностных лиц сил обороны в условиях военного положения. Мы должны быть сознательными и мотивированными на борьбу с врагом", — сказала Гуменюк.
По ее словам, моральный облик всех без исключения военнослужащих должен соответствовать задачам военного руководства страны и быть основой для достижения победы в войне.
Напомним, ранее в одном из клубов в Полтаве произошел скандал с танцами молодежи под российских исполнителей вроде Инстасамки, Басты, Моргенштерна и других.