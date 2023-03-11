Танцював під російські пісні: заступник начальника військкомату в Болграді відправили на фронт

Командування ЗСУ засуджує поведінку чиновника з Болграда

Заступника начальника одного з територіальних центрів комплектації Одеської області після скандалу з танцями під російські пісні спіткало покарання.

Як повідомляє 048, начальниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зазначила, що урядовця направили до бойового підрозділу.

Йдеться про заступника начальника Болградського ТЦК Володимира Руснака, який танцював під пісню "Алкоголічка" російського виконавця Олександра Ревви на корпоративі до 8 березня.

"Командування рішуче засуджує випадки легковажної безвідповідальної поведінки посадових осіб сил оборони в умовах воєнного стану. Ми маємо бути свідомими та мотивованими на боротьбу з ворогом", — сказала Гуменюк.

За її словами, моральний вигляд усіх без винятку військовослужбовців має відповідати завданням військового керівництва країни та бути основою для досягнення перемоги у війні.

Нагадаємо, раніше в одному з клубів у Полтаві стався скандал із танцями молоді під російських виконавців на кшталт Інстасамки, Басти, Моргенштерна та інших.