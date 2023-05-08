Укр

Разрушено абсолютно все: стало известно, куда попали российские снаряды во время обстрела Одесчины

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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россия в очередной раз ударила ракетами по Одесчине Новость обновлена 08 мая 2023, 15:18
россия в очередной раз ударила ракетами по Одесчине. Фото Коллаж "Телеграфа"

Выдача гумпомощи временно приостановлена

Во время ночного массированного удара оккупационной армии россии по Украине больше всего пострадала Одесская область. Помимо рекреационной зоны на побережье Черного моря пострадал и склад, где хранилась гуманитарная помощь Красного Креста. Оказание помощи нуждающимся организация приостановила.

Ракетный удар по Одесской области
Удар рф уничтожил состав Красного Креста с гумдопомощью в Одесской области.

Об этом в понедельник, 8 мая, сообщил пресс-центр Красного Креста, отметив, что в результате ракетного удара со стороны россии полностью разрушено арендованное складское помещение Одесской областной организации Общества Красного Креста Украины. Возгорание, возникшее из-за "прилета" полностью уничтожило гуманитарную помощь, предназначавшуюся для жителей Одесчины, которая находилась на складе, общей площадью более тысячи квадратных метров.

Удар россии уничтожил состав Красного Креста с гумдопомощью в Одесской области.
Состав Красного Креста с гумдопомощью в Одесской области

Также отмечается, что в момент прилета российской ракеты, к счастью, представителей Красного Креста на складе не было.

"Оказание гуманитарной помощи и деятельность некоторых проектов Одесской областной организации Красного Креста Украины приостановлено", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что россияне уже по привычной схеме свой преступный поступок оправдали. В частности, представитель так называемой "новой власти" владимир рогов заявил, что армия рф якобы нанесла удар по составу, где хранились боеприпасы ВСУ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что этой ночью в результате массированного удара со стороны россии досталось и украинской столице — городу Киеву. Ужасные последствия падения обломков сбитого силами ПВО вражеского дрона показал городской голова Виталий Кличко.

Теги:
#Красный Крест #Гуманитарная помощь #Состав #Одесская область #Ракетный удар