Зруйновано абсолютно все: стало відомо, куди поцілили російські снаряди під час обстрілу Одещини

Видача гумдопомоги тимчасово призупинена

Під час нічного масованого удару окупаційної армії росії по Україні, найбільше постраждала Одеська область. Крім рекреаційної зони на узбережжі Чорного моря, постраждав і склад, де зберігалася гуманітарна допомога Червоного Хреста. Наразі надання допомоги нужденним організація призупинила.

Удар рф знищив склад Червоного Хреста із гумдопомогою на Одещині

Про це у понеділок, 8 травня, повідомив пресцентр Червоного Хреста, зазначивши, що в результаті ракетного удару з боку росії повністю зруйновано орендоване складське приміщення Одеської обласної організації Товариства Червоного Хреста України. Загоряння, яке виникло через "приліт" повністю знищило гуманітарну допомогу, що призначалася для жителів Одещини, яка знаходилася на складі, загальною площею у понад тисячу квадратних метрів.

Склад Червоного Хреста із гумдопомогою на Одещині

Також зазначається, що у момент "прильоту" російської ракети, на щастя, представників Червоного Хреста на складі не було.

"Надання гуманітарної допомоги та діяльність деяких проєктів Одеської обласної організації Червоного Хреста України призупинено", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що росіяни, вже за звичною схемою, свій злочинний вчинок виправдали. Зокрема, представник так званої "нової влади" володимир рогов заявив, що армія рф нібито завдала удару по складу, де зберігалися боєприпаси ЗСУ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що цієї ночі в результаті масованого удару з боку росії дісталося й українській столиці — місту Києву. Жахливі наслідки падіння уламків збитого силами ППО ворожого дрону показав міський голова Віталій Кличко.