Снаряды купанию не помеха: В Одессе на пляж выбросило два боеприпаса, но людям все равно (фото)

Одесситы пренебрегают правилами безопасности и просьбами властей и полиции

Пляжный сезон в Одессе официально запретили еще 18 июня, однако горожан и гостей города это не останавливает от купания в Черном море. Однако в полиции предупреждают, что в воде и на берегу могут скрываться взрывоопасные предметы.

Так, в патрульной полиции региона сообщили, что 16 июля на одном из пляжей Пересыпского района Одессы нашли два снаряда. А уже сегодня, 17 июля, в сети появились кадры заполненных одесских пляжей.

В полиции предупредили, что вода выносит на берега мины, растяжки и неразорванные боеприпасы. Как только вчера были обнаружены взрывоопасные предметы, на место сразу же вызвали взрывотехников и следователей.

Жителей и гостей Одессы и области предупреждают об опасности и просят не подвергать риску свою жизнь и здоровье. В полиции напомнили, что при обнаружении подозрительного или взрывоопасного предмета, его нельзя двигать и трогать. Также запрещено поблизости пользоваться мобильными телефонами или средствами радиосвязи — это может спровоцировать взрыв. Кроме того, нельзя поливать находку разными жидкостями, засыпать грунтом или чем-то накрывать, а также в принципе трогать его или оказывать какое-либо воздействие (звуковое, тепловое, световое или механическое).

Но, несмотря на все предостережения, на пляжах Одессы людно. В сети делятся фото и видео того, как горожане и гости города загорают и купаются в Черном море.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что после теракта на Каховской ГЭС в море плавали мины и дома. Части боеприпасов волнами выносило на побережье Одесской области.