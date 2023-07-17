Снаряди купанню не завада: В Одесі на пляж викинуло два боєприпаси, але людям все одно (фото)

Одесити нехтують правилами безпеки та проханнями влади та поліції

Пляжний сезон в Одесі офіційно заборонили ще 18 червня, проте городян та гостей міста це не зупиняє від купання у Чорному морі. Однак у поліції попереджають, що у воді та на березі можуть ховатися вибухонебезпечні предмети.

Так, у патрульній поліції регіону повідомили, що 16 липня на одному з пляжів Пересипського району Одеси знайшли два снаряди. А вже сьогодні, 17 липня, у мережі з’явилися кадри наповнених одеських пляжів.

У поліції попередили, що вода виносить на береги міни, розтяжки та нерозірвані боєприпаси. Як тільки вчора було виявлено вибухонебезпечні предмети, на місце одразу ж викликали вибухотехніків та слідчих.

Жителів і гостей Одеси та області попереджають про небезпеку і просять не наражати на ризик своє життя і здоров’я. У поліції нагадали, що при виявленні підозрілого чи вибухонебезпечного предмета його не можна рухати і чіпати. Також заборонено поблизу користуватись мобільними телефонами або засобами радіозв’язку — це може спровокувати вибух. Крім того, не можна поливати знахідку різними рідинами, засипати ґрунтом або чимось накривати, а також в принципі чіпати її або здійснювати вплив (звуковий, тепловий, світловий або механічний).

Але, незважаючи на всі перестороги, на пляжах Одеси людно. У мережі діляться фото та відео того, як городяни та гості міста засмагають та купаються у Чорному морі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що після теракту на Каховській ГЕС у морі плавали міни та будинки. Частини боєприпасів хвилями виносило на узбережжя Одеської області.