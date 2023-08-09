В Одессе собираются открыть пляжи: в ВСУ резко высказались по этому поводу

ВСУ предупреждают о минной опасности

Хоть до наступления осени осталось меньше месяца, в Одессе и области решили открыть пляжный сезон и дать людям возможность отдохнуть у моря. Военные в то же время предупреждают об опасности такого времяпровождения.

Как сообщил 7 августа глава Одесской ОВА Олег Кипер, Одесской, Белгород-Днестровской и Измаильской РВА было поручено до 10 августа подготовить пляжи к открытию.

Это включает в себя оснащение их специальными сетками, буями, укрытиями неподалеку и пунктами для спасателей. При этом глава ОВА добавил, что качество воды ухудшалось после теракта на Каховской ГЭС, но уже пришло в норму.

Тем временем 9 августа местные паблики показали видео того, что в областном центре после этого на пляж пришло много людей.

Вместе с тем, представитель Сил обороны юга Наталия Гуменюк сообщила, что такой отдых не является безопасным, поскольку в море все еще остается много мин. А после выхода россии из зерновой сделки, в москве сообщали о дополнительном минировании побережья, кроме того все еще сохраняется угроза проведения десантной операции оккупантами.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как выглядит в оккупации некогда популярный курорт Кирилловка. Теперь там на пляжах можно увидеть лишь местных жителей, а в будни они и вовсе пустуют.