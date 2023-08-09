В Одесі збираються відкрити пляжі: у ЗСУ різко висловилися з цього приводу

ЗСУ попереджають про мінну небезпеку

Хоча до осені залишилося менш як місяць, в Одесі та області вирішили відкрити пляжний сезон та дати людям можливість відпочити біля моря. Військові водночас попереджають про небезпеку такого проведення часу.

Як повідомив 7 серпня голова Одеської ОВА Олег Кіпер, Одеській, Білгород-Дністровській та Ізмаїльській РВА було доручено до 10 серпня підготувати пляжі до відкриття.

Це включає оснащення їх спеціальними сітками, буями, укриттями неподалік і пунктами для рятувальників. При цьому глава ОВА додав, що якість води погіршувалась після теракту на Каховській ГЕС, але вже прийшла в норму.

Тим часом 9 серпня місцеві пабліки показали відео того, що в обласному центрі після цього на пляж прийшло багато людей.

Водночас представник Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що такий відпочинок не є безпечним, оскільки в морі все ще залишається багато мін. А після виходу росії із зернової угоди, в Москві повідомляли про додаткове замінування узбережжя, крім того, все ще зберігається загроза проведення десантної операції окупантами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як виглядає в окупації популярний курорт Кирилівка. Тепер там на пляжах можна побачити лише місцевих жителів, а в будні вони взагалі порожні.