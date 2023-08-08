Вперше з початку сезону пляжі Одещини відкриють для відпочивальників: названо дату

Усі пляжі відповідатимуть нормам безпеки

Підрив росіянами греблі Каховської ГЕС зірвав початок пляжного сезону в Одесі. Однак зараз якість води в Чорному морі стабілізувалася та відповідає всім санітарним нормам, тому у оксамитовий сезон люди зможуть насолодитися пляжним відпочинком.

Голова Одеської ОВ Олег Кіпер повідомив, що підписав розпорядження про підготовку доступу людей на пляжі.

"До 17:00 10 серпня Одеська, Білгород-Дністровська та Ізмаїльська РВА мають провести відповідну підготовку пляжів та подати акти про готовність до Одеської ОВА. Ті, хто не встигнуть, можуть подати пізніше", — пише він.

При цьому Кіпер закликав усіх укластися в строки, щоб уже цими вихідними (12-13 серпня) Одещина могла зустрічати туристів.

Глава Одеської ОВА наголосив, що всі пляжі мають відповідати нормам безпеки та бути обладнані:

захисними сітками, що виключають потрапляння мін

спостережно-рятувальними постами

буями

засобами гучного мовлення

наявними поблизу укриттями

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає в окупації найпопулярніший курорт Лазурне на березі Чорного моря. Там безлюдно, а морем дрейфують міни. Росіяни навіть замінували узбережжя, тому охочих купатися практично немає.