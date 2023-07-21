"Мертвий" сезон у Кирилівці: як зараз живе популярний курорт і чи є відпочиваючі на пляжах (відео)

Зрідка на море приїжджають жителі Мелітополя та Енергодару

Курортне селище Кирилівка на березі Азовського моря в Запорізькій області, де тимчасово мешкають російські окупанти, пустує в розпал літнього сезону. Зустріти відпочиваючих на морі можна дуже рідко.

На підтвердження тому в мережі є безліч відео, знятих цього літа у селищі.

Бази відпочинку цього року не заселені відпочиваючими, як це було до повномасштабного вторгнення. Нині вони стали притулком для загарбників. Не працюють і громадські заклади, в яких у середині літа зазвичай не проштовхнутися. Атракціони на острівці розваг також нема для кого запускати зараз.

Водночас голова територіального товариства Кирилівка "Новини Приазов’я" Іван Малєєв повідомив, що лише зрідка відпочиваючі заїжджають на курорт на два чи три дні.

"Пляжі Кирилівки на сьогодні практично порожні. Є випадки поодинокі, де заїжджають на 2-3 дні – переважно це з Мелітополя чи Енергодару люди. Бізнес, який був до війни у Кирилівці, це процентів, мабуть, 80 – це весь бізнес заїжджий. Це громадяни України, які проживали за межами Кирилівки. Тому, звісно, багато людей не приїхало", — розповів він.

При цьому навіть тим одиницям, які все ж таки зважилися приїхати на відпочинок, російські окупанти не дають розслабитися. Гелікоптери загарбників скидати на голови відпочиваючим теплові пастки. Про це пише "РІА-Південь", публікую відповідне відео.

Зазначається, що 17 липня росіяни вирішили політати вертольотом Ка-52 і відстріляти так звані теплові пастки, щоб збити ракети ПЗРК з прицілу. Все це відбувалося на невеликій висоті над місцевим пляжем, на якому були люди, і в тому числі діти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на початку липня у мережі з’явилися відео з Кирилівки, на яких видно, що зараз цей популярний курорт запуск. Також близько 80% торгових точок у селищі закрито.