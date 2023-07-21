"Мертвый" сезон в Кирилловке: как сейчас живет популярный курорт и есть ли отдыхающие на пляжах (видео)

Изредка на море приезжают жители Мелитополя и Энергодара

Курортный поселок Кирилловка на берегу Азовского моря в Запорожской области, где временно обитают российские оккупанты, пустует в разгар летнего сезона. Встретить отдыхающих на море можно крайне редко.

В подтверждение тому в сети есть множество видео, снятых этим летом в поселке.

Базы отдыха в этом году не заселены отдыхающими, как это было до полномасштабного вторжения. Сейчас они стали пристанищем для захватчиков. Не работают и общественные заведения, в которых в середине лета обычно не протолкнуться. Аттракционы на островке развлечений также не для кого запускать сейчас.

В то же время глава территориального общества Кирилловка "Новости Приазовья" Иван Малеев сообщил, что лишь изредка отдыхающие заезжают на курорт на два или три дня.

"Пляжи Кирилловки на сегодняшний день практически пусты. Есть случаи единичные, где заезжают на 2-3 дня – в основном из Мелитополя или Энергодара люди. Бизнес, который был до войны в Кирилловке, это процентов, пожалуй, 80 – это весь заезжий бизнес. Это граждане Украины, проживавшие за пределами Кирилловки. Поэтому, конечно, многие не приехали", – рассказал он.

При этом даже тем единицам, которые все же решились приехать на отдых, российские оккупанты не дают расслабиться. Вертолеты захватчиков сбрасывать на головы отдыхающим тепловые ловушки. Об этом пишет "РІА-Південь", публикуя соответствующее видео.

Отмечается, что 17 июля россияне решили полетать на вертолете Ка-52 и отстрелять так называемые тепловые ловушки, чтобы сбить ракеты ПЗРК с прицела. Все это происходило на небольшой высоте над местным пляжем, на котором находились люди, и в том числе дети.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в начале июля в сети появились видео из Кирилловки, на которых видно, что сейчас этот популярный курорт пуск. Также около 80% торговых точек в поселке закрыты.