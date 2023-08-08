Впервые с начала сезона пляжи Одесчины откроют для отдыхающих: названа дата

Все пляжи будут соответствовать нормам безопасности

Подрыв россиянами дамбы Каховской ГЭС сорвал начало пляжного сезона в Одессе. Однако сейчас качество воды в Черном море стабилизировалось и отвечает всем санитарным нормам, поэтому в бархатный сезон люди смогут насладиться пляжным отдыхом.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что подписал распоряжение о подготовке доступа людей на пляжи.

"До 17:00 10 августа Одесская, Белгород-Днестровская и Измаильская РВА должны провести соответствующую подготовку пляжей и подать акты о готовности в Одесскую ОВА. Те, кто не успеют, могут подать позже", — пишет он.

При этом Кипер призвал всех уложиться в сроки, чтобы уже в эти выходные (12-13 августа) Одесчина могла встречать туристов.

Глава Одесской ОВА подчеркнул, что все пляжи должны соответствовать нормам безопасности и быть оборудованы:

защитными сетками, исключающими попадание мин

наблюдательно-спасательными постами

буями

средствами громкой речи

имеющимися поблизости укрытиями

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