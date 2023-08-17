Полицейские в Одесской области дважды переехали пенсионерку: за дело взялось ГБР, сколько им грозит

"Правоохранителей" уже арестовали

В Одесской области полицейские переехали пожилую женщину, а после бросили ее на месте преступения.

По информации Государственного бюро расследований, инцидент произошел 16 августа в городе Белгород-Днестровский Одесской области. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как сотрудник полиции, выезжая задним ходом, сбил 81-летнюю пенсионерку и дважды переехал ее колесами. Кроме водителя, в машине находилась его жена, также являющаяся сотрудником полиции.

Супруги положили женщину на скамью и вызвали скорую помощь. Однако до приезда медиков водитель скрылся с места происшествия, а позже пострадавшую покинула и его жена.

Женщина скончалась в больнице.

Государственное бюро расследований выясняет обстоятельства трагедии. На данный момент обоих полицейских отстранили от исполнения служебных обязанностей. Водитель задержан в порядке ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, что привело к смерти потерпевшего или тяжким телесным повереждениям).

Статья предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

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