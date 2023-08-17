Поліцейські на Одещині двічі переїхали пенсінерку: за справу взялось ДБР, скільки їм загрожує

"Правоохоронців" вже заарештували

На Одещині поліцейські переїхали жінку похилого віку, а потім кинули її на місці злочину.

За інформацією Державного бюро розслідувань, інцидент трапився 16 серпня у місті Білгород-Дністровський Одеської області. Камери відеоспостереження зафіксували, як співробітник поліції, виїжджаючи заднім ходом, збив 81-річну пенсіонерку та двічі переїхав її колесами. Крім водія, в машині знаходилась його дружина, яка також є співробітником поліції.

Подружжя поклало жінку на лаву і викликало швидку допомогу. Однак до приїзду медиків водій втік з місця події, а пізніше постраждалу покинула і його дружина.

Жінка померла у лікарні.

Державне бюро розслідувань з’ясовує обставини трагедії. Наразі обох поліцейських усунули від виконання службових обов’язків. Водія затримано у порядку ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого або тяжкі тілесні ушкодження)

Стаття передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

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