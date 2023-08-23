Сезон заканчивается: когда в Одессу придет осенняя погода

Холодных дней и ночей будет становиться все больше

Летом 2023 года мало кому из украинцев есть дело до отдыха, однако некоторых все же волнует, когда закончится теплый сезон в Одессе, — и, судя по прогнозам синоптиков, осталось не так много жарких дней.

"Телеграф" проанализировал данные о погоде с сайтов Meteo.ua и Meteofor. Судя по ним, в конце первой декады сентября в Одессе начнется осенння погода, однако вскоре после этого уже стоит ожидать бабье лето.

Как можно видеть по прогнозам, стабильное падение ночной температуры воздуха в Одессе ожидается с 7-8 сентября, — тогда она понизится сразу на несколько градусов до отметки в 17 градусов Цельсия и останется на этом уровне. Дневная температура воздуха тоже упадет с 27 до 22-25 градусов. Это можно будет считать наступлением метеорологической осени.

Прогноз погоды в Одессе на месяц от Meteo.ua

В середине сентября на несколько дней дневная температура может подняться до 29 градусов, а ночная, — до 22 градусов. Это можно будет назвать бабьим летом, после которого придет уже более сильное похолодание.

Прогноз погоды в Одессе на месяц от Meteofor

Стоит заметить, что в связи с рекордной жарой и улучшением экологической ситуации пляжи в Одессе в августе просто переполнены:

Пляжи в Одессе 18 августа

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда в 2023 году наступят первые заморозки.