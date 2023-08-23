Сезон закінчується: коли до Одеси прийде осіння погода

Холодних днів і ночей ставатиме дедалі більше

Влітку 2023 року мало хто з українців зацікавлений у відпочинку, проте декого все ж хвилює, коли закінчиться теплий сезон в Одесі, — і, судячи з прогнозів синоптиків, залишилося не так багато спекотних днів.

"Телеграф" проаналізував дані про погоду з сайтів Meteo.ua та Meteofor. Судячи з них, в кінці першої декади вересня в Одесі розпочнеться осіння погода, проте незабаром після цього вже варто чекати на бабине літо.

Як можна бачити за прогнозами, стабільне падіння нічної температури повітря в Одесі очікується з 7-8 вересня, тоді вона знизиться відразу на кілька градусів до позначки 17 градусів Цельсія і залишиться на цьому рівні. Денна температура повітря також впаде з 27 до 22-25 градусів. Це можна буде вважати початком метеорологічної осені.

Прогноз погоди у Одесі на місяць від Meteo.ua

У середині вересня на кілька днів денна температура може піднятися до 29 градусів, а нічна – до 22 градусів. Це можна буде назвати бабиним літом, після якого прийде вже сильніше похолодання.

Прогноз погоди у Одесі на місяць від Meteofor

Варто зауважити, що у зв’язку з рекордною спекою та покращенням екологічної ситуації пляжі в Одесі у серпні просто переповнені:

Пляжі в Одесі 18 серпня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли у 2023 році настануть перші заморозки.