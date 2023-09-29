Труханов пришел почтить жертв Бабьего Яра в дорогом наряде: кроссовки и штаны оценили в сети (фото)

В сети подсчитали, во сколько такой образ обошелся городскому главе

Мэр Одессы Геннадий Труханов почтил память жертв Бабьего Яра. В сети обратили внимание на лук городского главы и подсчитали, во сколько он ему обошелся.

Так, в одном из Telegram-каналов пишут, что чиновник пришел в кроссовках Loro Piana за €790. Штаны той же фирмы стоят €750.

"Пиджак похож на кашемир от итальянского бренда Cesare Attolini, стоимость такого начинается от €2000. Но не нашли эту модель в нужном цвете, поэтому только предполагаем. Может быть, приобретен на 7-м километре", — говорится в сообщении.

Таким образом, образ, который подобрал себе мэр Одессы может обходиться более чем в 3,5 тысячи евро. Это без учета аксессуаров.

"На днях Loro Piana презентовали новую коллекцию, есть время подобрать look к следующему заседанию суда по коррупционному делу завода "Краян", в котором Труханов проходит обвиняемым. Слушание состоится 31 октября", — добавили в паблике.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный показал на фото футболку, в которой он встретился с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакиным. Такой принт явно введет россиян в ярость, а вот украинцы, наоборот, оценили образ главкома в сети.