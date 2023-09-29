Труханов прийшов вшанувати жертв Бабиного Яру в дорогому вбранні: кросівки та штани оцінили у мережі (фото)

У мережі підрахували, скільки такий образ обійшовся міському голові

Мер Одеси Геннадій Труханов вшанував пам’ять жертв Бабиного Яру. У мережі звернули увагу на цибулю міського голови та підрахували, скільки він йому обійшовся.

Так, в одному з Telegram-каналів пишуть, що чиновник прийшов у кросівках Loro Piana за 790 євро. Штани тієї ж фірми коштують 750 євро.

"Піджак схожий на кашемір від італійського бренду Cesare Attolini, вартість такого починається від €2000. Але не знайшли цю модель у потрібному кольорі, тому тільки припускаємо. Можливо, придбано на 7-му кілометрі", — йдеться у повідомленні.

Таким чином, образ, який підібрав собі мер Одеси може коштувати більш ніж 3,5 тисячі євро. Це без урахування аксесуарів.

"Днями Loro Piana презентували нову колекцію, є час підібрати look до наступного засідання суду з корупційної справи заводу "Краян", у якому Труханов проходить обвинуваченим. Слухання відбудеться 31 жовтня", — додали в пабліку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав на фото футболку, в якій він зустрівся з начальником Штабу оборони Великобританії адміралом сером Тоні Радакіним. Такий принт явно розлютить росіян, а от українці, навпаки, оцінили образ головкому в мережі.