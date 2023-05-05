Кличко пояснив, чому захотів взяти на поруки мера Одеси Труханова

Кличко хоче взяти Труханова на поруки, у його арешті він вбачає спробу утисків місцевого самоврядування

4 травня мера Одеси Геннадія Труханова заарештували та взяли під варту у справі про завод "Краян", який було куплено за завищеною ціною місцевою міськрадою. Мер Києва Віталій Кличко хотів взяти його на поруки, бо є головою Асоціації міст України та має відстоювати інтереси місцевого самоврядування.

Про це він сказав у коментарі "Українській правді".

"Як голова АМУ, я повинен відстоювати права та інтереси місцевого самоврядування. Тому що мери, місцева влада сьогодні виконує складну та важливу функцію – надання послуг та сервісів мешканцям у критичних умовах війни – в умовах руйнування інфраструктури, проблем з електро-, водопостачанням. Займаються життєзабезпеченням населення громад", — пояснив мер Києва.

Він наголосив, що йдеться в цьому випадку "не про прізвища, а про принципи" і нагадав, що справа стосовно Труханова триває не один рік, і що суди весь цей час "ухвалюють різні рішення".

"Це вже третій мер, якого фактично прибрали через суд. І це схоже на чергову спробу утисків місцевого самоврядування. І, на жаль, вже стає тривожною тенденцією — прибирати обраних громадою мерів. Тому АМУ просила суд взяти Труханова на поруки", — зазначив Кличко.

Водночас, на запитання про те, чи він вноситиме за Труханова заставу, мер Києва відповів негативно, додавши, що "свої кошти спрямовує на допомогу ЗСУ".

Своєю чергою представник ВАКС Олеся Чемерис підтвердила, що Кличко був присутній на засіданні щодо обрання запобіжного заходу Труханову і просив віддати його на поруки АМУ.

"За законом будь-яка людина має право просити віддати їй на поруки. Але це не просто прохання — людина, яка бере на поруки, має забезпечити виконання тим, кого бере на поруки, всіх покладених на неї обов’язків", — сказала вона.

Як повідомляв "Телеграф", у разі усунення Труханова з посади частина його повноважень ляже на секретаря міськради.