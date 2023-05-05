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Кличко объяснил, почему захотел взять на поруки мэра Одессы Труханова

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Кличко заступился за арестованного Труханова Новость обновлена 05 мая 2023, 13:02
Кличко заступился за арестованного Труханова. Фото КГГА

Кличко хочет взять Труханова на поруки, в его аресте он усматривает попытку притеснения местного самоуправления

4 мая мэра Одессы Геннадия Труханова арестовали и взяли под стражу по делу о заводе "Краян", который был куплен по завышенной цене местным горсоветом. Мэр Киева Виталий Кличко хотел взять его на поруки, так как является главой Ассоциации городов Украины и должен отстаивать интересы местного самоуправления.

Об этом он сказал в комментарии "Украинской правде".

"Как глава АГУ, я должен отстаивать права и интересы местного самоуправления. Потому что мэры, местные власти сегодня выполняют сложную и важную функцию − предоставление услуг и сервисов жителям в критических условиях войны − в условиях разрушения инфраструктуры, проблем с электро-, водоснабжением. Занимаются жизнеобеспечением населения общин", — пояснил мэр Киева.

Он подчеркнул, что речь в этом случае идет "не о фамилиях, а о принципах" и напомнил, что дело в отношении Труханова длится не один год, и что суды все это время "принимают разные решения".

"Это уже третий мэр, которого фактически убрали через суд. И это похоже на очередную попытку притеснений местного самоуправления. И, к сожалению, уже становится тревожной тенденцией − убирать избранных общиной мэров. Поэтому АГУ просила суд взять Труханова на поруки", — отметил Кличко.

В то же время, на вопрос о том, будет ли он вносить за Труханова залог, мэр Киева ответил отрицательно, добавив, что "свои средства направляет на помощь ВСУ".

В свою очередь представитель ВАКС Олеся Чемерис подтвердила, что Кличко присутствовал на заседании по избранию меры пресечения Труханову и просил отдать его на поруки АГУ.

"По закону любой человек имеет право просить отдать ему на поруки. Но это не просто просьба − человек, который берет на поруки, должен обеспечить выполнение тем, кого берет на поруки, всех возложенных на него обязанностей", — сказала она.

Как сообщал "Телеграф", в случае отстранения Труханова от должности часть его полномочий ляжет на секретаря горсовета.

Теги:
#Виталий Кличко #Геннадий Труханов #Поруки #ВАКС