В Одесской области застрелился депутат, он оставил записку - СМИ

Вечером в воскресенье, 22 октября, в Одесской области застрелился депутат Шабского сельсовета от партии "Доверяй делам" Василий Тимофеев. Это произошло в его доме в селе Шабо.

О трагедии сообщают местные Telegram-каналы. По их данным, мужчина оставил записку, в которой просил никого не винить в том, что произошло. По словам местных жителей, в течение определённого времени у мужчины были проблемы с алкоголем.

Тимофеев выстрелил себе в голову из стартового (возможно, переделанного) пистолета. Об этом сообщило издание "Думская".

Мужчине был 51 год. Тимофеев Василий Петрович стал депутатом сельсовета населенного пункта Шабо (Белгород-Днестровский район) в 2020 году. Он прошел туда как представитель одесской областной организации политической партии "Доверяй делам".

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