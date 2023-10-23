На Одещині застрелився депутат, він залишив записку — ЗМІ

Причина такого вчинку чоловіка невідома

Увечері в неділю, 22 жовтня, на Одещині застрелився депутат Шабської сільради від партії "Довіряй справам" Василь Тимофєєв. Це сталося у його будинку у селі Шабо.

Про трагедію повідомляють місцеві Telegram-канали. За їхніми даними, чоловік залишив записку, в якій просив нікого не звинувачувати у тому, що сталося. За словами місцевих жителів, певний час у чоловіка були проблеми з алкоголем.

Тимофєєв вистрілив собі у голову зі стартового (можливо, переробленого) пістолета. Про це повідомило видання "Думська".

Чоловікові був 51 рік. Тимофєєв Василь Петрович став депутатом сільради населеного пункту Шабо (Білгород-Дністровський район) у 2020 році. Він пройшов туди як представник одеської обласної організації політичної партії "Довіряй справам".

Правоохоронці Одеської області підтвердили "24 каналу", що мають інформацію, що в Селі Шабо на Одещині вчинив самогубство 51-річний чоловік. Вони додали, що розпочато кримінальне провадження за статтею 115 з позначкою "самогубство".

Як повідомляв "Телеграф", у Кривому Розі в ніч на 19 жовтня наклали на себе руки одразу троє людей. Це сталося у різних районах міста.