Четыре дня в темноте и холоде: жители Одессы вышли на протест (видео)

В Одессе образовались пробки из-за митингующих

вЖители одного из районов Одессы вышли на митинг. Люди перекрыли дорогу на Николаев из-за того, что несколько дней сидят без света и отопления, а в ДТЭК не принимают заявки.

Видео с места событий делятся в местных Telegram-каналах. Из-за митингующих образовались пробки.

Жители микрорайона Лузановка, что в Суворовском районе Одессы, перекрыли движение автомобилей. Они вышли на митинг, чтобы привлечь внимание к своей проблеме. По их словам, отопления и электричества в домах нет четвертый день, а в ДТЭК удаляют их заявки. Местная власть также не дает объяснений.

На место приехала полиция, которой удалось оттеснить протестующих с проезжей части и восстановить движение. Но вскоре люди снова перекрыли дорогу, пропускают только скорую помощь и военные авто. Водители в пробке негодуют, сигналят и кричат на протестующих, всем, кто не успел добраться по своим делам, советуют искать другую дорогу.

Глава администрации и представители ДТЭК к митингующим пока что не приехали. Тем временем в Одесской области объявили воздушную тревогу, есть угроза атаки БПЛА.

Стоит отметить, что вчера вечером, 28 ноября, одесситы перекрывали улицу Атамана Головатого, связывающую поселок Котовского с центром города. Горожане также возмущались тем, что в их домах нет тепла и воды, хотя температура воздуха опускается ниже 0 градусов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине могут снова ввести графики отключения света. Зависеть это будет не только от обстрелов со стороны россиян.