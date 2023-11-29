Чотири дні у темряві та холоді: мешканці Одеси вийшли на протест (відео)

В Одесі утворилися пробки через мітингувальників

Жителі одного з районів Одеси вийшли на мітинг. Люди перекрили дорогу на Миколаїв через те, що кілька днів сидять без світла та опалення, а у ДТЕК не приймають заявки.

Відео із місця подій діляться у місцевих Telegram-каналах. Через мітингувальників утворилися затори.

Мешканці мікрорайону Лузанівка, що у Суворівському районі Одеси, перекрили рух автомобілів. Вони вийшли на мітинг, щоби привернути увагу до своєї проблеми. За їхніми словами, опалення та електрики у будинках немає чотири дні, а у ДТЕК видаляють їхні заявки. Місцева влада також не дає пояснень.

На місце приїхала поліція, якій вдалося відтіснити протестувальників із проїжджої частини та відновити рух. Але незабаром люди знову перекрили дорогу, пропускають лише швидку допомогу та військові авто. Водії в пробці обурюються, сигналять і кричать на протестувальників, усім, хто не встиг дістатися своїх справ, радять шукати іншу дорогу.

Голова адміністрації та представники ДТЕК до мітингувальників поки що не приїхали. Тим часом на Одещині оголосили повітряну тривогу, є загроза атаки БПЛА.

Варто зазначити, що вчора ввечері, 28 листопада, одесити перекривали вулицю Атамана Головатого, яка пов’язує селище Котовського із центром міста. Містяни також обурювалися тим, що в їхніх будинках немає тепла та води, хоча температура повітря опускається нижче 0 градусів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні можуть знову запровадити графіки відключення світла. Залежатиме це не лише від обстрілів з боку росіян.