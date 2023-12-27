Распространяли запретную символику: перед судом предстанут подростки из Одессы, реакция сети

Угрожали протестами в Одессе и Киеве

26 декабря в соцсетях и телеграмм-каналах появилось видео, на котором два подростка возле ТЦ "Афина" на Греческой площади Одессы, подняли флаг российской "Национал-большевистской партии" и произносили довольно странную речь. Ребят задержала полиция.

Об этом сообщает местный паблик города. Они опубликовали фото, на котором парень в отделе полиции.

Во время записи видео, они призывали людей покупать яйца и идти под здание Одесского городского совета. А также маршем отправиться в Киев, угрожая "салютами" под Верховной Радой.

Кроме того, подростки цитировали российского пропагандиста Александра Дугина. Юноши заявляли, что "идет война между миром идей и миром материальным, между дазайном и дасманом" — это понятие из учения немецкого философа Мартина Гайдеггера.

Им инкриминируют статью 436-1 Уголовного кодекса Украины — "Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического тоталитарного режима". Статья предусматривает наказание ограничением свободы сроком до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией или без имущества.

В полиции пока не прокомментировали задержание.

В сети отреагировали на задержание молодых людей.

Ранее "Телеграф" писал, что на оккупированных территориях россияне платят за "свидетельства" против ВСУ.