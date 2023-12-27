Поширювали заборонену символіку: перед судом постануть підлітки з Одеси, реакція мережі

Погрожували протестами в Одесі та Києві

26 грудня в соцмережах і телеграм-каналах з’явилося відео, на якому двоє підлітків біля ТЦ "Афіна" на Грецькій площі Одеси, підняли прапор російської "Націонал-більшовицької партії" й виголошували досить дивну промову. Хлопців затримала поліція.

Про це повідомляє одна з груп міста. Вони опублікували фото на якому хлопець у відділі поліції.

Під час запису відео, вони закликали людей купувати яйця та йти під будівлю Одеської міської ради. А також маршем відправитись на Київ, погрожуючи "салютами" під Верховною Радою.

Окрім цього, підлітки цитували російського пропагандиста Олександра Дугіна. Юнаки заявляли, що "йде війна між світом ідей і світом матеріальним, між дазайном і дасманом" — це поняття з вчення німецького філософа Мартіна Гайдеггера.

Їм інкримінують 436-1 статтю Кримінального кодексу України — "Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарного режиму". Стаття передбачає покарання обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий термін, з конфіскацією або без майна.

В поліції поки не прокоментували затримання.

В мережі відреагували на затримання молодиків.

Раніше "Телеграф" писав, що на окупованих територіях росіяни платять за "свідчення" проти ЗСУ.