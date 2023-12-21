"Благословляв на вбивства українців": СБУ взялася за протоієрея РПЦ із Криму

Фігурант підтримав окупантів ще з часів захоплення Криму і вже тоді закликав українських військових перейти на бік ворога

Співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру протоієрею РПЦ із Криму Дмитру Кроткову. Він займався постачанням дронів російським окупантам.

Правоохоронці зібрали докази діяльності керівника військового відділу "Кримської митрополії" РПЦ, який сприяв збройній агресії РФ. Про це у четвер, 21 грудня, повідомили у пресслужбі СБУ.

"Знаходячись на тимчасово захопленому півострові, він організував збір коштів на потреби окупаційних угруповань, що воюють проти сил оборони України. За даними слідства, "благодійні внески" надходять на рахунки так званого "спеціального гуманітарного центру" місцевого співтовариства РПЦ, яке очолив Кротков", — йдеться у повідомленні.

Отримані гроші він використав для закупівлі ударних дронів, тепловізорів, портативних радіостанцій та антидронових рушниць. Всю придбану техніку Кротков особисто відвозив російським військовим, які перебувають на передовій у Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.

Також було встановлено, що, перебуваючи на лінії фронту, фігурант разом з іншими кліриками РПЦ освячував бойову техніку окупантів та "благословляв" їх на вбивства українців. Крім того, у червні поточного року, після підриву Каховської ГЕС, протоієрей приїжджав у постраждалі райони лівобережжя Херсонщини, щоб проповідувати кремлівські наративи щодо "причин" цієї НП і тим самим намагався штучно дискредитувати ЗСУ.

Кротков також є частим гостем на шоу одного з головних російських пропагандистів Володимира Соловйова. Його активна прокремлівська позиція дозволяє йому "світитися" на російському ТБ досить часто.

Слідство також виявило, що Кротков підтримав окупантів ще з часів захоплення Криму. Тоді він був настоятелем храму УПЦ (МП) у Сімферополі. Разом із російськими окупантами тоді він намагався блокувати бригаду берегової оборони ЗСУ у селі Перевальне.

За даними правоохоронців, клірик у гучномовець закликав українських захисників здатися та перейти на бік ворога. За це він отримав "посаду" у так званій Кримській митрополії РПЦ.

Враховуючи усі докази, слідчі повідомили Кроткову про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Оскільки він зараз ховається на тимчасово окупованій території, продовжуються комплексні заходи щодо притягнення його до відповідальності.

Як повідомляють кримські пабліки, 44-річний сімферополець Дмитро Кротков є настоятелем храму при главку МНС Росії у Криму. У єпархії він очолює військовий відділ із взаємодії зі Збройними силами та силовими структурами РФ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що СБУ затримала священника УПЦ МП, який буквально вихваляв колишніх ватажків терористичної організації "ДНР" Олександра Захарченка, "Гіві" та "Моторолу", а також заперечував озброєну агресію Росії проти України.